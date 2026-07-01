Вымогал деньги и угрожал увольнениями: КНБ показал обыск в доме Жаксылыка Омара и раскрыл детали дела

Сегодня, 1 июля 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал документальный фильм о деятельности Службы по противодействию коррупции. В нем, в частности, показали обыск в доме бывшего первого заместителя акима ВКО Жаксылыка Омара, сообщает Zakon.kz.

Также в фильме раскрыты новые детали дела.

"В конце 2025 года оперативниками ДКНБ по Восточно-Казахстанской области получена оперативная информация о том, что Жаксылык Омар на постоянной основе вымогает деньги у подчиненных и подведомственных организаций. Был установлен круг лиц, у кого он вымогает денежные средства. Говорил, что он будет их продвигать по службе. В случае отказа он угрожал, что уволит, будут понижены в должностях. Все они работали у него в период, когда он был акимом города, все были в подчинении", – рассказал сотрудник Службы по противодействию коррупции КНБ РК.

По его словам, 4 февраля передали часть денежных средств с целью документирования и чтобы понять схему получения денежных средств Жаксылыком Омаром.

"В ходе обысковых мероприятий по месту проживания в Усть-Каменогорске в жилом частном доме были изъяты денежные средства. В ходе проведения первого допроса Омар в присутствии адвоката дал признательные показания. В ходе следствия установлен дополнительный факт, который был внесен также в ЕРДР... к материалам дела по ч. 3 ст. 190 УК РК, то есть мошеннические действия должностным лицом". Сотрудник Службы по противодействию коррупции КНБ РК

Спикер напомнил, что в апреле 2026 года в отношении Жаксылыка Омара вынесено решение суда о лишении его свободы сроком на 6 лет.

Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

Суд над Жаксылыком Омаром начался 19 марта. Подсудимый вину признал полностью.

Жаксылыка Омара обвиняли по двум эпизодам. Первый относится к периоду, когда он возглавлял Усть-Каменогорск. По версии следствия, потерпевшего попросили оформить заявку на получение автомобиля в качестве материальной помощи от одного из предприятий. Он получил Toyota Camry 75 (2021 года), после чего, по его словам, передал машину у здания акимата и больше ее не видел. Позже автомобиль переоформили на третье лицо и обменяли по trade-in на более новую модель, которой, как считает следствие, пользовался Омар. Ущерб оценен в 13 млн тенге. При этом в суде потерпевший сообщил, что деньги ему возмещены и претензий он не имеет. Второй эпизод произошел в начале февраля. По материалам дела, Омар на встрече с сотрудником акимата озвучил сумму в 20 млн тенге. Сам он настаивал, что это была просьба, однако следствие расценивает это как получение взятки за покровительство.

3 апреля суд признал Жаксылыка Омара виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и конфисковали автомобиль Toyota.

Материал по теме Сможет ли Жаксылык Омар выйти на свободу по УДО и амнистии – заявление прокуратуры

Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимал с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.