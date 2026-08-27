Дархан Ахмедиев освобожден от должности замминистра обороны

27 августа 2026 года президент освободил от должности замминистра обороны Дархана Ахмедиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировала Акорда.

"Распоряжением главы государства Ахмедиев Дархан Мейрамулы освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Он занимал эту должность с апреля 2022 года.

Сегодня, 27 августа, глава государства также освободил от должности заместителя управляющего делами президента РК Абая Алтая, от должности в Администрации президента Ербола Адаева, от должности посла Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршакова.