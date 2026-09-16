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Политика

"Рассказали о планах": Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее

Токаев, казахстанцы, Сеул, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:52 Фото: akorda.kz
16 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился и побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава РК рассказал соотечественникам о проводимых в стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.

Токаев, казахстанцы, Сеул, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:52

Фото: akorda.kz

В свою очередь казахстанцы поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.

В завершение встречи президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Корее.

Эта встреча произошла после того, как Токаев посетил казахский этноаул. Там президенту представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы культурного наследия.

Также глава РК успел провести встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея. Он проинформировал собеседника об итогах состоявшихся накануне переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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