"Рассказали о планах": Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее

16 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился и побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава РК рассказал соотечественникам о проводимых в стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.

В свою очередь казахстанцы поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.

В завершение встречи президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Корее.

Эта встреча произошла после того, как Токаев посетил казахский этноаул. Там президенту представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы культурного наследия.

Также глава РК успел провести встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея. Он проинформировал собеседника об итогах состоявшихся накануне переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном.