"Рассказали о планах": Токаев встретился с казахстанцами в Южной Корее
По данным пресс-службы Акорды, глава РК рассказал соотечественникам о проводимых в стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа.
В свою очередь казахстанцы поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее.
В завершение встречи президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Корее.
Эта встреча произошла после того, как Токаев посетил казахский этноаул. Там президенту представили историю и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальную культуру и современные формы культурного наследия.
Также глава РК успел провести встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея. Он проинформировал собеседника об итогах состоявшихся накануне переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном.