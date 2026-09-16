Токаев встретился со спикером парламента Южной Кореи

16 сентября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея. Приветствуя Чо Чжон Шика, глава РК поздравил его с недавним избранием на должность, сообщает Zakon.kz.

Также Токаев проинформировал собеседника об итогах состоявшихся накануне переговоров с президентом Ли Чжэ Мёном.

Материал по теме Токаев и президент Южной Кореи договорились вывести отношения на новый уровень

"Это была содержательная и значимая встреча. Нами достигнута важная договоренность о повышении уровня двустороннего сотрудничества до всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее", – сказал президент Казахстана.

Далее Токаев рассказал корейским парламентариям о содержании масштабных политических реформ в Казахстане, направленных на формирование новой архитектуры государственного управления.

"1 июля вступила в силу Новая Конституция, получившая всенародную поддержку. Это историческое событие придало мощный импульс масштабным преобразованиям в Казахстане. На место двухпалатного Парламента пришел однопалатный Курултай. Была учреждена должность вице-президента. Сформирован Аппарат Совета безопасности. Также приступает к работе уникальный консультативно-совещательный орган – Халық кеңесі. Наша цель – построение Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана№, – отметил глава государства.

Кроме того, президент остановился на роли законодательных органов в сотрудничестве между Казахстаном и Кореей.

"В целом межпарламентский диалог в последние годы значительно углубился. На регулярной основе поддерживались контакты между Парламентом Казахстана и Национальной Ассамблеей Республики Корея. Эти связи будут активно продолжены депутатами Курултая". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства отдельно остановился на отдельных аспектах двусторонних отношений.

"Крепнет наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В Казахстане действуют более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала. Во многих важных сферах реализуются совместные проекты. Глубокие корни имеют наши культурно-гуманитарные связи. В Казахстане проживает около 120 тысяч представителей общины этнических корейцев корё-сарам, которые стали, без преувеличения, "золотым мостом" дружбы между нашими странами. Как известно, в следующем году будет отмечаться 90 лет с начала переселения корейского народа в Казахстан. Мы планируем на высоком уровне отметить эту историческую дату". Касым-Жомарт Токаев

Спикер Чо Чжон Шик в свою очередь тепло приветствовал президента Казахстана и выразил ему благодарность за решение посетить Национальную Ассамблею.

"Прежде всего, хотел бы поздравить вас с успешным проведением в Казахстане конституционной реформы и парламентских выборов. Я считаю, что это свидетельствует о высоком доверии к вам как к президенту. В последние годы Казахстан и Республика Корея последовательно расширяли сотрудничество в различных сферах. Поэтому я очень рад, что по итогам вашего визита в Корею отношения между нашими странами были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее", – сказал Чо Чжон Шик.

Руководитель Парламента отметил, что Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Кореи в Центральной Азии. По его словам, большое значение имеет сотрудничество двух стран в таких сферах, как энергетика, цифровизация и искусственный интеллект.

Чо Чжон Шик также выразил удовлетворение в связи с расширением культурно-гуманитарных контактов и туристических обменов между двумя странами.

"Надеюсь, что в дальнейшем Казахстан и Корея будут еще более активно продвигаться по пути взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания. Национальная Ассамблея Республики Корея со своей стороны будет оказывать этому активную поддержку. Кроме того, весной следующего года в Казахстане состоится 4-я встреча председателей парламентов Республики Корея и стран Центральной Азии. Я также планирую принять участие в этом форуме и надеюсь на новую встречу с вами в Казахстане", – сообщил спикер.

По итогам встречи собеседники выразили уверенность в том, что Казахстан и Корея будут поступательно укреплять взаимодействие по всему спектру двусторонних отношений.

Мы также уже рассказывали, что второй день визита Касым-Жомарта Токаева в Сеул 15 сентября прошел в насыщенном графике.

Тогда президент принял вице-председателя Hanwha Group Ким Дон Вона. Также стало известно, что Lotte построит отели в Алматы и Alatau City. Далее президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Республики Кореи. Позже Акорда показала торжественный прием Токаева в резиденции президента Кореи.