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Политика

Токаев и Штайнмайер приняли важный документ по итогам переговоров

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 21:01 Фото: akorda.kz
Казахстан и Германия закрепили договоренности Совместной декларацией, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"По итогам переговоров принята совместная декларация президента Республики Казахстан и президента Федеративной Республики Германия", – говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в расширенном составе.

Глава нашего государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за оказанный прием и приглашение посетить с визитом ФРГ.

28 сентября 2026 года Токаев по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию. Известно, что глава РК примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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Канат Болысбек
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