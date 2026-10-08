Токаев прибыл в комплекс "Аваза"
Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 октября 2026 года, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Telegram-канале Акорды, для участия в консультативной встрече глава нашего государства прибыл в комплекс "Аваза".
"Касым-Жомарта Токаева встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.
Вечером 7 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в ряде международных мероприятий.
В аэропорту президента Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
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