Токаев прибыл в комплекс "Аваза"

Фото: akorda.kz

Сегодня, 8 октября 2026 года, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Telegram-канале Акорды, для участия в консультативной встрече глава нашего государства прибыл в комплекс "Аваза". "Касым-Жомарта Токаева встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг. Фото: akorda.kz Вечером 7 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в ряде международных мероприятий. Материал по теме Токаев отправится в Туркменистан: стало известно о трех важных встречах В аэропорту президента Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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