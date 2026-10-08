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Политика

Токаев прибыл в комплекс "Аваза"

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:47 Фото: akorda.kz
Сегодня, 8 октября 2026 года, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Telegram-канале Акорды, для участия в консультативной встрече глава нашего государства прибыл в комплекс "Аваза".

"Касым-Жомарта Токаева встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:47

Фото: akorda.kz

Вечером 7 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в ряде международных мероприятий.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:47
Токаев отправится в Туркменистан: стало известно о трех важных встречах

В аэропорту президента Казахстана встретил заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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