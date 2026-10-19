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Политика

Боеготовность армии и бюджет Минобороны: Токаев поставил новые задачи перед руководством Вооруженных сил

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:01 Фото: akorda.kz
Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных cил Айткурмана Омарбекова и заместителя министра обороны Татьяну Савельеву, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 октября 2026 года проинформировали в Telegram-канале Акорды и раскрыли некоторые подробности:

"Глава государства заслушал доклады о текущей деятельности и боевой готовности Вооруженных сил, финансовом обеспечении мероприятий боевой подготовки, исполнении бюджета Министерства обороны. Верховному Главнокомандующему было доложено о состоянии боевой и мобилизационной готовности и выполнении задач, поставленных перед органами военного управления и войсками".

Уточняется, что президенту представили информацию о финансировании текущих потребностей войск и программ развития армии.

Также обсуждены вопросы распределения средств с учетом задач боевой подготовки, содержания военной инфраструктуры и обеспечения повседневной деятельности подразделений.

Как сообщается, отдельное внимание было уделено совершенствованию системы военного управления, повышению оперативности принятия решений и готовности войск к выполнению задач по предназначению.

Были рассмотрены вопросы мобилизационного планирования и подготовки военного резерва, обоснованности планируемых расходов, соблюдения бюджетной дисциплины и повышения эффективности использования выделенных средств, а также подходы к усилению финансового контроля и оценке результативности расходов.

Отмечается, что по итогам встречи глава государства поставил ряд задач по повышению готовности Вооруженных сил и качества подготовки войск, финансовому обеспечению приоритетных потребностей армии и рациональному использованию бюджетных средств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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