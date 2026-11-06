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Политика

Саммит Акабского процесса с участием Токаева: опубликованы совместные фото и видео участников

президент РК Касым-Жомарт Токаев, король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 12:14 Фото: akorda.kz
В Астане сегодня, 6 ноября 2026 года, проходит саммит Акабского процесса на тему "Безопасность в сфере искусственного интеллекта", сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды поделились совместными кадрами участников саммита.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Астана, саммит, участники, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 12:14

Фото: akorda.kz

Согласно предоставленной информации, в работе саммита принимают участие:

  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова,
  • министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев,
  • и другие официальные лица.

Акабский процесс – международная инициатива в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в 2015 году.

Формат площадки объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для выработки общего понимания угроз и согласования практических мер реагирования.

5 ноября 2026 года в аэропорту Астаны Касым-Жомарт Токаев лично встретил короля Иордании Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Высокие гости прибыли в Казахстан с официальным визитом.

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О том, что в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств, 4 ноября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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