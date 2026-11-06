Саммит Акабского процесса с участием Токаева: опубликованы совместные фото и видео участников
В Telegram-канале Акорды поделились совместными кадрами участников саммита.
Согласно предоставленной информации, в работе саммита принимают участие:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова,
- министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев,
- и другие официальные лица.
Акабский процесс – международная инициатива в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в 2015 году.
Формат площадки объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для выработки общего понимания угроз и согласования практических мер реагирования.
5 ноября 2026 года в аэропорту Астаны Касым-Жомарт Токаев лично встретил короля Иордании Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Высокие гости прибыли в Казахстан с официальным визитом.
О том, что в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств, 4 ноября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.