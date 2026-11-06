Саммит Акабского процесса с участием Токаева: опубликованы совместные фото и видео участников

В Астане сегодня, 6 ноября 2026 года, проходит саммит Акабского процесса на тему "Безопасность в сфере искусственного интеллекта", сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды поделились совместными кадрами участников саммита.

Согласно предоставленной информации, в работе саммита принимают участие:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова,

министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев,

и другие официальные лица.

Акабский процесс – международная инициатива в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в 2015 году.

Формат площадки объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для выработки общего понимания угроз и согласования практических мер реагирования.

5 ноября 2026 года в аэропорту Астаны Касым-Жомарт Токаев лично встретил короля Иордании Абдаллу ІІ бен аль-Хусейна и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Высокие гости прибыли в Казахстан с официальным визитом.

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О том, что в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств, 4 ноября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.