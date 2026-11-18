Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 18 ноября 2026 года дал ряд разъяснений в связи с последними событиями вокруг руководства АО "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Глава правительства уточнил, что в настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия в отношении отдельных должностных лиц.

"Все обстоятельства устанавливаются в рамках проводимого расследования. Ситуация находится на контроле главы государства. Компетентным органам предстоит обеспечить объективное и всестороннее расследование в строгом соответствии с законодательством. На данном этапе речь идет о конкретном случае, который не дает оснований ставить под сомнение деятельность всей группы компаний фонда". Олжас Бектенов

Также он подчеркнул, что в ближайшее время будет назначен новый председатель правления.

При этом, добавил Бектенов, будет обеспечена полная преемственность управления и непрерывность деятельности фонда.

"Все компании группы продолжают работу в штатном режиме. Стратегия развития фонда остается неизменной. Реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов будет продолжена в соответствии с утвержденными планами. Все финансовые, договорные и долговые обязательства перед инвесторами, кредиторами, банками и международными финансовыми институтами будут исполняться своевременно и в полном объеме". Олжас Бектенов

Вместе с тем, продолжил премьер-министр, произошедшее требует принятия системных мер по дальнейшему укреплению корпоративного управления и предупреждению коррупционных рисков.

"Как председатель Совета директоров фонда считаю необходимым усилить роль советов директоров фонда и его дочерних организаций, а также действующих при них профильных комитетов, прежде всего комитетов по аудиту и управлению рисками. Будут пересмотрены и усилены механизмы внутреннего контроля, комплаенса и внутреннего аудита. Особое внимание будет уделено предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению конфликтов интересов, повышению прозрачности принимаемых решений и персональной ответственности руководителей". Олжас Бектенов

Задача, отметил он, заключается не только в реагировании на конкретные нарушения, но прежде всего в создании эффективной системы, исключающей условия для их повторения.

"Правительство подтверждает неизменность стратегического курса фонда, приверженность принципам стабильности, прозрачности и ответственного партнерства. Казахстан остается надежным партнером для международного инвестиционного и финансового сообщества. Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и кредиторов и намерены продолжать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество". Олжас Бектенов

12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева. В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления. Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

Уже 13 ноября 2026 года в ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент Казахстана выступил с заявлением. Он подчеркнул: "Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции". Кроме того, Токаев поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции.

Утром 16 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ермека Сагимбаева от должности главы КНБ. Позднее стало известно, что теперь Комитет возглавляет Марат Ирменов. Затем в Акорде подробно объяснили причины отставки Ермека Сагимбаева.

18 ноября в КНБ заявили об аресте руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ.