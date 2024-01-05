Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Как оформить специальное профессиональное государственное пособие работникам вредных производств: утверждены правила.
- Отменен туристский взнос для иностранцев.
- В Правилах проведения дактилоскопической и геномной регистрации уточнили методы и способы проведения дактилоскопирования.
- Уменьшена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан.
- В 2024 году Казахстан примет больше переселенцев и кандасов.
- Новые Правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье, утвердили в Казахстане.
- Карточку водителя и карточку перевозчика будут выдавать на 4 года: внесены поправки в Правила организации труда и отдыха водителей.
- Жильцы будут решать вопросы управления многоквартирным домом на собрании в явочном порядке или путем письменного опроса: утверждены правила.
- С 1 января в Казахстане действуют новые тарифы на электрическую энергию.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript