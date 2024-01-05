Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Как оформить специальное профессиональное государственное пособие работникам вредных производств: утверждены правила.
  • Отменен туристский взнос для иностранцев.
  • В Правилах проведения дактилоскопической и геномной регистрации уточнили методы и способы проведения дактилоскопирования.
  • Уменьшена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан.
  • В 2024 году Казахстан примет больше переселенцев и кандасов.
  • Новые Правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье, утвердили в Казахстане.
  • Карточку водителя и карточку перевозчика будут выдавать на 4 года: внесены поправки в Правила организации труда и отдыха водителей.
  • Жильцы будут решать вопросы управления многоквартирным домом на собрании в явочном порядке или путем письменного опроса: утверждены правила.
  • С 1 января в Казахстане действуют новые тарифы на электрическую энергию.

Читайте также

Разработаны новые правила управления кондиминиумом
В Казахстане разработали новые правила по управлению кондоминиумом
Как жильцы могут управлять многоквартирным домом, утверждены правила
Как жильцы могут управлять многоквартирным домом: утверждены правила
Как будет проходить дастилоскопическая регистрация: правила
Как проводится дактилоскопическая регистрация: правила
Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: