Без присяжных и СМИ: закрытая часть прений началась по делу Бишимбаева

В суде Астаны началась вторая часть прений по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. На скамье подсудимых также его брат Бакытжан Байжанов. Эта часть будет закрытой для общественности, передает Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева сообщила, что ранее участникам процесса и СМИ было разъяснено, что в отсутствии присяжных обсуждаются вопросы, которые не входят в их компетенцию.

"На время проведения второй части судебных прений прошу приостановить трансляцию, и СМИ прошу удалиться из зала суда", – сказала она.

Ранее судья, разъясняя требования Уголовно-процессуального кодекса, сообщила, что прения в суде с участием присяжных состоят из двух частей.

"Первая состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей, которые излагают свои позиции по поводу доказанности или недоказанности вины подсудимого без упоминания его прежних судимостей, если таковые имеются. Стороны не могут упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных, ссылаться на доказательства, не исследованные в судебном заседании", – заявила она.

Вторая часть прений проводится без участия присяжных. Она также будет состоять из речей гособвинителя, защитников, подсудимых, потерпевшего и его представителей. В этой части, согласно УПК, они будут излагать свои позиции по квалификации действий подсудимых и назначения наказания.

Ранее сообщалось, что в уголовном суде Астаны завершились прения по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева с участием присяжных.

2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.