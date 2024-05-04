Судебные прения с участием присяжных по делу Бишимбаева завершились

В уголовном суде Астаны сегодня, 4 мая 2024 года, завершились прения по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева с участием присяжных. Далее прения продолжатся без них, тогда и будет озвучена позиция обвинения по квалификации действий подсудимых и срокам заключения, сообщает Zakon.kz.

Прения начались 2 мая и длились в общей сложности три дня. Как и говорила ранее судья Айжан Кульбаева, в первой части прений стороны выступили с доводами о доказанности или недоказанности вины подсудимых.

Так, в своем выступлении подсудимый Бакытжан Байжанов заявил, что не хотел скрывать следы преступления

"Меня обвиняют в том, что я, якобы, хотел скрыть следы преступления, но факт - если бы хотел это сделать, то я сам бы сделал, а я поручил другим лицам... Я все рассказал, ничего не скрывал, если надо и возможно, я готов пройти детектор лжи. А все остальное в ваших руках. Я приму любое решение", – заявил он.

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Салтанат Нукеновой Игорь Вранчев между тем ответил на доводы стороны защиты о том, что у Бишимбаева не было мотива убивать Нукенову.

"Основным мотивом этого убийства была ревность, ревность паталогическая, ревность болезненная, и в психиатрии это называется "бред ревности", есть отдельный "Синдром Отелло", это все качества присущие как раз Бишимбаеву... Просто простой пример: для чего убивал Чикатило? У него свои причины, которые здравым умом не объясняются. Человек хотел убивать. Да? И здесь то же самая ситуация, но у него была ревность, болезненное состояние в результате этой ревности, которая породила ненависть и заставляла его издеваться и измываться - он сам сказал, что он снимал (видео на свой телефон - ред.) для того, чтобы унизить Нукенову", – отметил он.

Однако адвокат Бишимбаева Лейла Рамазанова возразила на эту реплику.

"Чикатило сам признался, что убил и съел 55 человек. Бишимбаев не растлевал, не убивал, не насиловал нескольких жертв, он не ел также жертв, поэтому сравнение с Чикатило является излишним", – сказала она.

Отметим, что далее по процедуре пройдет вторая часть прений, но уже без участия присяжных. Ранее судья Айжан Кульбаева говорила, что она также будет состоять из речей гособвинителя, защитников, подсудимых, потерпевшего и его представителей. Они изложат свои позиции по квалификации действий подсудимых и назначения наказания.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.



Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.