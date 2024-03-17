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Соревнования по стрельбе "Жас мерген-2024 " прошли среди учащихся Алматинской области

соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:24 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В честь столетнего юбилея Халық Қаһарманы, первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева среди учащихся 8-9 и 10-11 классов средних школ Алматинской области прошло командное соревнование по стрельбе из пневматического оружия.

В нем приняли участие около 80 человек.

Мероприятие было направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.

соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:24

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Как отметили организаторы мероприятия, стрельба из пневматического оружия — основная форма при обучении школьников приемам и правилам стрельбы. Умения и навыки, приобретенные при стрельбе из пневматической винтовки, могут пригодиться в жизни.

соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:24

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В соревновании участвовало 8 команд. Стрельба участниками производилась из положении лежа. Каждый стрелок был настроен на победу. Победители были выявлены по максимальному количеству выбитых очков.

соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:24

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Мероприятие прошло на высоком организационном и методическом уровне, характеризовалось высокой активностью, здоровой конкуренцией, энтузиазмом и заинтересованностью участников соревнований", – сказал начальник отдела по делам обороны Илийского района подполковник Султанмурат Гаппаров.
соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:24

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По окончании судейской коллегией подведены итоги в командном первенстве. По результатам соревнований среди участников 14-15 лет первое место в командном зачете заняла команда Илийского района. Второе место – Енбекшиказахский, на третьем – Жамбылский район. Самыми лучшими среди участников 16-17 лет отличилась команда Енбекшиказахского района – І место, ІІ место досталось участникам Карасайского района, ІІІ место – Уйгурского района. Победители награждены грамотами и ценными подарками.

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