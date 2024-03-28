Нацбанк выпускает монеты в честь Евро-2024

Национальный банк РК выпускает в обращение коллекционные монеты EURO-2024 из серии "Спорт", сообщает Zakon.kz.

"Футбольный мяч на монете символизирует земной шар. На мяче – изображение контура карты Германии с обозначением городов, в которых будут проходить матчи чемпионата. Вокруг мяча 24 звезды, обозначающие количество команд в финальной части турнира", – говорится в сообщении.

Номинал монеты представлен 100 тенге. Тираж – 2500 штук. Монеты изготовлены из серебра с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. При этом тираж монет для внутреннего рынка Казахстана составляет 1500 штук, для внешнего рынка – 1000 штук.

Фото: пресс-служба Нацбанка Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В прошлый раз Чемпионат Европы по футболу 2020 года проводился в разных странах Европы. Чемпионом стала сборная Италии, в финале в серии пенальти победившая сборную Англии.



22 марта сборная Казахстана по футболу не смогла пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции. 26 марта в товарищеском матче сборная Казахстана проиграла Люксембургу на стадионе "Стад-де-Люксембург". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщила пресс-служба банка 28 марта, коллекционные монеты EURO- 2024 изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM.