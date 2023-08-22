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Законодательство РК

ЧП на шахте Казахстанская: улучшения обстановки нет, участок решили замуровать

шахта Фото: pixabay
По словам МЧС, на 22 августа 8:00 интенсивность очагов пожаров в аварийной выработке не снижается, улучшения обстановки нет. В связи с этим принято решение об изоляции аварийного участка путем возведения гипсовых перемычек, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время ведутся работы по сдерживанию пожара.

"В этой связи руководством РЦШ ПВАСС - штаба по ликвидации аварии на шахте, принято решение об изоляции аварийного участка путем возведения гипсовых перемычек. Определены места возведения перемычек, начата доставка материалов, после чего все силы планируется направить на изоляцию аварийного участка".МЧС РК

Спецкомиссия, которая должна выяснить причины трагедии, до сих пор не может приступить к работе. На шахте "Казахстанская" спустя 5 дней все еще продолжается пожар – там высокая температура и практически нулевая видимость.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

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