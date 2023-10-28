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ЧП на шахте Костенко: количество погибших достигло 16 человек

ЧП на шахте Костенко: количество погибших достигло 16 человек Фото: pxfuel
ЧП на шахте Костенко: количество погибших достигло 16 человек

Информация по ситуации на ш. Костенко на 10.00:

На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров.

На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.

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