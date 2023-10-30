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Подачу электричества в Астане восстановили на всех соцобъектах

подача света Фото: gov.kz
Коммунальные службы восстановили электроснабжение в столице на всех социальных объектах, сообщает Zakon.kz.

Последними были подключены подстанции ЧЛЗ. Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики РК, осталось подключить электроэнергию в промзоне.

"Из-за аварии на сетях вопросы электричества затронули 7 городских медицинских учреждений. Но все они были подключены к генераторам. Таким образом, электричество в них было". Пресс-служба акимата города Астаны
подача света

Фото: Zakon.kz

Между тем астанчане делятся фотографиями после возвращения света в дома.

подача света

Фото: Zakon.kz

Отметим, что к жителям столицы во время ЧП обратился аким города Женис Касымбек.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в Астане. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. Затем подачу электричества частично восстановили.

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