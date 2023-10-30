Наряды полиции выставлены на всех магистральных перекрестках в Астане

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

В связи с отключением электроэнергии на период проведения восстановительных работ на всех магистральных перекрестках выставлены наряды, сообщает Zakon.kz.

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