Наряды полиции выставлены на всех магистральных перекрестках в Астане
Согласно информации пресс-службы ДП города, регулировка осуществляется сотрудниками полиции в ручную. Кроме того на некоторых перекрестках выставлены генераторы.
Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице. Отметим, что подачу электричества восстановили во всех соцобъектах. Также пресс-служба "Астана Су Арнасы" обозначила сроки подачи воды в столице.
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