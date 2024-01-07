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ЧП в Павлодарской области: появилась информация о найденном автобусе

Фото: Telegram/kerek.pv Фото: Telegram/kerek.pv
По результатам геосканирования на глубине 5 метров со дна обвала обнаружен металлический предмет, предположительно, автобус. Об этом проинформировали 7 января 2024 года в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Также в ДЧС уточняют, что поисковые работы осложнены осыпающимся грунтом.

Ранее сообщалось, что с помощью крана спасателей спустили к месту, затем они провели геосканирование специальным оборудованием.

4 января стало известно, что автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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К аварийно-спасательным работам привлечены силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и беспилотник.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".

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