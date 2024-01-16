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Почти две недели спасатели не могут найти автобус, провалившийся под землю: что известно к этому часу

Почти две недели спасатели не могут найти автобус, провалившийся под землю: что известно к этому часу Фото: акимат Павлодарской области
Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются, сообщает Zakon.kz.


"Ведется углубление прохода для заезда спецтехники к предположительному местонахождению автобуса. За все время работ вывезены более 200 тыс. тонн грунта и горной породы. Сегодня в 14.45 часов на дно обвала на территории АО "Майкаинзолото" спустился малогабаритный экскаватор", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Павлодарской области.

Отмечается, что работы ведутся с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована.

Что удалось найти

При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. 

"По завершению работ малогабаритного экскаватора, которому необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, специалистами будет начат его подъем на поверхность. Мы надеемся завершить эти работы в течение сегодняшнего и завтрашнего дней", – отмечается в пресс-релизе.

Всего в поисковых работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, один кинологический расчет и два дрона.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".

6 января Байханов опубликовал новые кадры с места падения автобуса.


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