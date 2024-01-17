Автобус провалился под землю: каковы шансы выжить, рассказали в МЧС Казахстана

Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса 17 января 2024 года высказался о ходе спасательной операции в Павлодарской области, где на руднике под землю провалился автобус с людьми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бауыржан Сыздыков назвал ситуацию очень сложной.

"Когда специалисты сделали скрин земли, обнаружили, где примерно находится автобус, это прибор показывает, что там, действительно, есть металл, но, к сожалению, под этим металлом может быть, под этим автобусом есть еще пустота, пространство есть. Поэтому там наши спасатели, все специалисты, привлеченные из акимата и других госорганов, организаций специализированных, в очень сложных условиях сейчас работают. Во-первых, это, конечно, минусовая температура. Во-вторых, опасность для жизни и здоровья самих спасателей и работников. Потому что если, не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, тогда тех людей, которые там работают, может затянуть вниз. Мы не знаем, сколько там конкретно пустоты под автобусом", – заявил он.

По словам вице-министра, спасатели работают в очень тяжелых условиях с соблюдением всех мер техники безопасности.

"На сегодня обеспечен с боковой стороны доступ техники к месту, где, предположительно, лежит автобус, и свыше 2 тыс. куб. м почвы уже вывезено. Вчера только смогли дать доступ 5-кубовому экскаватору – он в подвешенном состоянии, представляете, начинает оттуда извлекать ту почву, которая лежит предположительно над автобусом", – заявил Бауыржан Сыздыков.

Он также рассказал, каковы прогнозы спасателей, что людей извлекут живыми.

"Прогноз есть такой, хороший прогноз есть, только мы не можем назвать дату и время, потому что, как говорил, условия очень тяжелые, операция уникальная. Мы изучили опыт других стран. Мы нигде на такую историю не наткнулись, у нас такое впервые. Нет, помощи (других стран. – Прим. ред.) мы не запрашивали, на сегодняшний день справляемся своими силами. Там очень осторожно и очень выверенно нужно будет работать. Этот вопрос (какова вероятность, что не дождутся помощи. – Прим. ред.) мы не можем комментировать, потому что здесь нужно будет очень выверенно работать, потому что здесь есть очень большой процент опасности для людей, которые задействованы в спасательной операции. Поэтому хочу призвать к терпению", – резюмировал Бауыржан Сыздыков.

В Павлодарской области 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении. В автобусе находились четыре человека. В песке были найдены тела двух спасателей.

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Спасатели до сих пор не могут найти автобус. 16 января при проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются.