Автобус провалился под землю: комиссия решит будут ли продолжены поиски

Сейчас создается комиссия для обследования всего периметра обвала на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, согласно выводов проведенного сканирования георадарных профилей на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена.

"Устанавливаются полости и пустоты как рядом с объектами, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок. В настоящее время создается комиссия для обследования всего периметра обвала, комиссией будет изучена горная масса на допустимость дальнейшего проведения работ", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сегодня, 4 февраля экскаватор и специалисты работали в прежнем режиме.

Напомним, сегодня, 3 февраля около 14:00 ДЧС сообщил, что работы на месте раскопок приостановлены после образовавшейся воронки глубиной около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты. Экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднимать на поверхность, а работы – временно приостановить из-за возросшей угрозы провала.

МЧС сообщало, что поиски могут приостановить в любой момент. Связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.

Однако позже ДЧС возобновил поиски.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.



В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.