Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автобус провалился под землю: комиссия решит будут ли продолжены поиски

Автобус провалился под землю: комиссия решит будут ли продолжены поиски Фото: ДЧС Павлодарской области
Сейчас создается комиссия для обследования всего периметра обвала на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, согласно выводов проведенного сканирования георадарных профилей на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена.

"Устанавливаются полости и пустоты как рядом с объектами, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок. В настоящее время создается комиссия для обследования всего периметра обвала, комиссией будет изучена горная масса на допустимость дальнейшего проведения работ", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сегодня, 4 февраля экскаватор и специалисты работали в прежнем режиме.  

Напомним, сегодня, 3 февраля около 14:00 ДЧС сообщил, что работы на месте раскопок приостановлены после образовавшейся воронки глубиной около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты. Экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднимать на поверхность, а работы – временно приостановить из-за возросшей угрозы провала.

МЧС сообщало, что поиски могут приостановить в любой момент. Связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.

Однако позже ДЧС возобновил поиски. 

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

Читайте также

Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области: пять человек пострадали
Диана Абдуллаева
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
В Казахстане хотят изменить порядок упдлаты отчислений и взносов на ОСМС
В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: