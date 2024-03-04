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Улицы Алматы сразу после землетрясения сняли на видео с высоты птичьего полета

кадры сразу после землетрясения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы 4 марта 2024 года в 11.22 произошло землетрясение силой 5 баллов. Сразу после сильных подземных колебаний горожане покинули здания. Что происходило на улицах в первые минуты после землетрясения – на видео от Zakon.kz.

Мы уже показывали, что происходило на Арбате, – его заполнили сотни людей. На видео с высоты птичьего полета запечатлена верхняя – пр. аль-Фараби в пробках, медики и пациенты больницы эвакуировались на улицу. 


Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.

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