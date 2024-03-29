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В Алматы мужчина пытался спрыгнуть с 14 этажа

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18 Фото: Zakon.kz
Ночью 29 марта мужчина пытался спрыгнуть с 14 этажа многоэтажного дома, расположенного в мкр Самал – 3, сообщает Zakon.kz.

Прибывшим на место полицейским дверь не открывали пожилые родители жителя Алматы. Все же полицейским удалось проникнуть в квартиру и предотвратить попытку суицида.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18

Фото: Zakon.kz

Позднее стало известно, что за несколько минут до решения свести счеты с жизнью мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум и нанес тяжелые физические травмы охраннику. Со слов матери нарушителя общественного порядка ее сын выпивал совместно с охранником, после чего между мужчинами возникла ссора.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18

Фото: Zakon.kz

Однако камеры наблюдения показали, что при открытии шлагбаума он начал кидать в пункт охраны пустые пивные бутылки. Охранник выбежал, чтобы осмотреть произошедшее.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18

Фото: Zakon.kz

Заметив это мужчина решил вернуться. Обратив внимание на неадекватное состояние водителя, охранник стал закрывать шлагбаум перед его авто. Это вызвало ярость у дебошира, в результате которой он въехал в шлагбаум и, выйдя из авто, затем нанес травму охраннику.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18

Фото: Zakon.kz

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 06:18

Фото: Zakon.kz

Мужчина задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.

Новость дополняется...

Двумя днями ранее в Астане женщина хотела спрыгнуть с моста в центре столицы.

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