Наказание чиновников после смерти семилетней Миланы, экологический суд и награждение Героя – главное к утру

Уволенного ранее акима села, где погибла семилетняя Милана Давыдова, привлекут к очередной ответственности. Новый судебный орган, экологический суд, хотят создать в Казахстане. Восьмиклассника Акжола Героя наградили за спасение пассажиров и водителя автобуса под Алматы, сообщает Zakon.kz.

Наказание для чиновника

Бывший аким села в Павлодарской области, где погибла семилетняя Милана Давыдова, может лишиться партийного билета. Такую рекомендацию дали региональному филиалу в партии AMANAT, усмотрев в работе главы села недоработки.

Ранее акима села уволили после трагедии, когда погибла девочка. Кроме того, по поручению акима области Асаина Байханова занимаемых должностей лишились аким Кояндинского сельского округа, руководитель отдела социальной защиты Экибастуза.

Экологический суд

Судья Верхового суда Бейбут Шермухаметов на Экологическом форуме, организованном информационной системой "Параграф" и Fortune partners предложил создать в Казахстане отдельный экологический суд.

Награждение Героя

Восьмиклассника из поселка Карасу Алматинской области по имени Акжол Герой наградили за отвагу и мужество после того, как школьник взял на себя управление пассажирским автобусом, когда водитель общественного транспорта потерял сознание.

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