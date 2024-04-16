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В Алматы сошла грязевая масса из-за незаконного строительства

Алматы, грязевая масса, причина, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 16:44 Фото: акимат Алматы
В связи с обильным выпадением осадков по улице Керей-Жанибек хандар в Медеуском районе Алматы произошел сход грязевой массы, что привело к провалу части асфальта и засору канализационных сетей, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время коммунальные службы организовали отвод, последствия грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий, сообщили 16 апреля в акимате города.

"При обследовании выявлено, что сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК "Горный Гигант" при строительстве объекта нарушена экосистема: собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом, естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", – отмечается в сообщении акимата.

При этом строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов. В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.

Управление градостроительного контроля Алматы инициирует внеплановую проверку в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры по ст. 316 ч.1 КРКоАП, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние.

"В целом, по району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы", – резюмировали в акимате.

8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Позже стало известно, что переувлажнение грунта и последующий сход оползня случились из-за прорыва трубы.

На месте трагедии спасатели нашли четверых человек, семью, которую грязевые массы буквально погребли заживо.

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