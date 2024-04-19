Жестокое обращение над ребенком в частном детсаду попало на видео в Шымкенте

Вопиющий инцидент произошел в частном детском саду Шымкента. Камеры видеонаблюдения засняли, как помощница воспитателя пинает ребенка и угрожает детям мухобойкой. Инцидент прокомментировали в управлении образования города, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с жестоким методом воспитания были опубликованы в TikTok. В описании указано, что в частном детском саду "Арсен-Н" помощница воспитателя бьет детей. На кадрах видно, что одному ребенку достается пинок, остальных детей запугивают мухобойкой. Голос за кадром уверяет, что инцидент произошел в микрорайоне Туран Шымкента.

"Вот, этот садик в микрорайоне Туран Шымкента. Здесь бьют детей, бьют мухобойкой. Таким образом здесь воспитывают детей. Вот такая ситуация у нас происходит в Казахстане. Ребенка тянули и пинали", – говорит закадровый голос на видео.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в дошкольное учреждение. Однако выяснить подробности не удалось: заведующая не отвечает на звонки, а сам сад закрыт.

На видео за то отреагировали в управлении образования Шымкента. По данным специалистов, дети попали "под горячую" руку помощницы воспитателя во время празднования Наурыза. В саду ответили, что педагог не пинала детей, а якобы пыталась успокоить. После скандала заведующая получила строгий выговор, а помощница уволилась по собственному желанию.

"Частный детский сад работает в рамках государственно-частного партнерства и обучает 45 детей. На видео, которое распространилось в соцсетях, помощник воспитателя. У нее нет образования, она в садике работала с 2023 года. Заведующая в своих пояснениях сообщила, что помощница не пинала детей, а решила припугнуть мухобойкой из-за того, что дети шумели. Выяснилось, что дети не получили физической травмы, но получили – психологическую. На данный момент родители не обращались к нам с жалобой, но если она поступит, то мы выйдем с мониторингом в данное дошкольное учреждение", – рассказала корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела дошкольных учреждений управления образования Шымкента Айгерим Ертаева.

Будет ли управление образования сотрудничать дальше с дошкольным учреждением пока неясно. Известно, что видеозаписью заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. После скандала несколько родителей написали заявление. Они хотят привлечь к уголовной ответственности женщину на видео.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Последнее время в Казахстане участились случаи с издевательствами над детьми. Ранее стало известно 22 февраля 2024 года в Туркестанской области мужчина с младенцем на руках пинал мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции заявили, что расследуют уголовное дело.