В Алматы на площади 200 квадратных метра горели склады

В Жетысуском районе районе Алматы поздно ночью огнеборцы ликвидировали пожар на складе, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа.

Предварительная площадь 200 кв.м. "Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС снова и снова рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее 27 апреля алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины.