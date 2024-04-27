Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы на площади 200 квадратных метра горели склады

В Алматы горели склады , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 02:58 Фото: pixabay
В Жетысуском районе районе Алматы поздно ночью огнеборцы ликвидировали пожар на складе, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа.

Предварительная площадь 200 кв.м.

"Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

 МЧС снова и снова рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее 27 апреля алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины.

Читайте также

задержание подозреваемого
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
пожар
В гараже жителя Есиля вспыхнул автомобиль
пожарный
Алматинские пожарные потушили полыхающую крышу дома пожилой женщины
Елена Вебер
Алматы Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: