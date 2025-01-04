В Бразилии приступили к изучению самописцев с разбившегося близ Актау самолета

Исследованием самописцев с разбившегося борта в Актау занимаются в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий в Бразилии. В стране также находятся представители Азербайджана, Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уже начали исследовать данные бортовых самописцев, пишет бразильский информационный портал "Agência Brasil".

Основная работа сейчас проводится над извлечением и анализом данных из черных ящиков, которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего пути до момента крушения.



"Следователи в Бразилии работают с записями, аудиодорожками переговоров в кабине экипажа и самописцами полетных данных самолета. Специалисты CENIPA с помощью компьютерных технологий смоделируют ситуацию, точно оценят скорость самолета, его траекторию и сделают свои выводы", – отметили в ВВС Бразилии.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.