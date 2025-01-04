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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

В Бразилии приступили к изучению самописцев с разбившегося близ Актау самолета

Актау, Бразилия, черные ящики, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 14:26 Фото: МЧС РК
Исследованием самописцев с разбившегося борта в Актау занимаются в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий в Бразилии. В стране также находятся представители Азербайджана, Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уже начали исследовать данные бортовых самописцев, пишет бразильский информационный портал "Agência Brasil".

Основная работа сейчас проводится над извлечением и анализом данных из черных ящиков, которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего пути до момента крушения.

"Следователи в Бразилии работают с записями, аудиодорожками переговоров в кабине экипажа и самописцами полетных данных самолета. Специалисты CENIPA с помощью компьютерных технологий смоделируют ситуацию, точно оценят скорость самолета, его траекторию и сделают свои выводы", – отметили в ВВС Бразилии.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

Всю актуальную информацию об этой авиакатастрофе можно прочитать здесь.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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