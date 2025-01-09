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Происшествия

Учитель упал во время украшения елки в Семее: семья будет добиваться компенсации через суд

семья учителя, который упал во время украшения елки в Семее, планирует требовать компенсацию через суд, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 00:04 Фото: pixabay
В Семее жена учителя, который сорвался с городской елки, будет судиться с акиматом. Женщина намерена получить компенсацию за причиненный мужу вред. После падения пострадавшего предстоит не менее полугода проходить реабилитацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, впереди учителя ждет еще одна операция – пластическая. По словам супруги пострадавшего, учителей отправили наряжать елку без какого-либо страховочного оборудования. В итоге ее муж залез на каркас, поскользнулся и упал с высоты почти пяти метров. Семья собирается требовать компенсацию. Но точную сумму пока не называет. Супруги ждут итогов расследования трудовой инспекции.

В полиции тоже разбираются по факту превышения должностных полномочий.

"Пусть все будет по закону. Сейчас возбуждено дело по п. 4 ст. 362 УК РК. Расследование продолжается. Всем задают вопросы. Как следствие завершится и будут установлены виновные, мы собираемся подать на них в суд. И надеемся на справедливость". Супруга пострадавшего Сымбат Аянкызы

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. Затем стало известно, кто лишился должности. 8 января пострадавшего учителя выписали из больницы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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