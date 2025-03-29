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События

Землетрясение на юге Казахстана: появились новые подробности

Землетрясение в Жамбылской области , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 23:08 Фото: МЧС РК
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев совместно с правительственной комиссией во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Кегеном Турсынбаевым 29 марта провел обследование пострадавших от землетрясения жилых домов и соцобъектов в районе имени Т. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

В селе Жанатурмыс аким осмотрел пять домов и в ходе беседы с жителями заверил, что пострадавшим будет оказана адресная помощь. Повреждения также выявлены в здании сельской школы. По поручению акима восстановительные работы должны начаться незамедлительно, чтобы избежать сбоев в учебном процессе.

"В соответствии с поручением главы государства будет проведена комплексная работа по оценке ущерба и восстановлению пострадавшей инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Сформирована рабочая группа, в которую вошли представители акимата, Научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, а также профильных министерств и ведомств. Специалисты проводят визуальное и техническое обследование зданий в сельских округах Меркенского и Т. Рыскулова районов.

По последним данным, зафиксированы повреждения в 104 жилых домах, поступивших в акиматы в виде обращений от граждан. Продолжаются осмотры и уточнение степени повреждений.

Также в двух районах зафиксированы повреждения 17 социальных объектов, в том числе 11 учреждений образования, двух объектов здравоохранения, двух – социальной защиты, одного спортивного и одного культурного объекта.

По данным оперативного штаба, пострадавших нет. Ситуация в регионе оценивается как стабильная. Объекты жизнеобеспечения, дороги и промышленные предприятия работают в штатном режиме и находятся под особым контролем.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

Токаев поручил восстановить объекты в Жамбылской области после землетрясения.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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