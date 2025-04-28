Убийство Шерзата Полата: адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы

28 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжился судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В суде отсутствовала семья потерпевших, их интересы представляли адвокаты. На процессе продолжился допрос свидетельницы Эльмиры Нурбековой, которая фигурирует в деле. Было изучено видео с ее показаниями во время расследования дела. В нем 33-летняя жительница Талгара рассказала, что разведена и является мамой четверых детей. В записях было все то, что она рассказывала на судебном заседании 18 апреля 2025 года. В частности, она заявила, что видела, как Абзал Шынасыл бил Шерзата Полата. А также то, что к магазину с ружьем прибежал бородатый парень в серой кофте, он был в двух-трех метрах от нее и несколько раз выстрелил.

"После всего меня посадили в машину, в ней были Равиль, Дана и еще кто-то. Мы уехали. Остановились у другого магазина, я взяла энергетик и сигареты. На улице пацаны громко разговаривали и матерились. Было три машины. Села в Меrcedes, там была Дана, я сказала: "Поехали домой". Хотела вызвать такси, но сеть не ловила. Потом приехала полиция... Я не знала, что на месте убили человека, только в РУВД сказали. После около 100 человек нас допрашивали. Мы без сна и еды отвечали". Эльмира Нурбекова

Учитывая то, что Эльмира Нурбекова ссылалась на шоковое состояние, не ответила на некоторые вопросы, сторона потерпевших долго допрашивала ее. Адвокаты заявили, что в ее показаниях есть нестыковки. Также отметили, что она может быть причастна к убийству Шерзата Полата.

"Если она добровольно была на месте происшествия, видя всю обстановку, но при этом не вызвала помощь – наше мнение, что она имела причастие ко всему", – сказал адвокат Меирман Шекеев.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата.