Происшествия

Пропавший в Сорбулаке вертолет: найдено тело третьего члена экипажа

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 11:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны Казахстана сегодня, 12 августа 2025 года, выступило с официальным заявлением. В нем сказано, что в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа, сообщает Zakon.kz.

25 июля 2025 года в Алматинской области с радаров пропал военный вертолет EC-145. На следующий день, 26 июля, обломки воздушного судна были найдены в акватории озера Сорбулак.

В Казахстане пропал вертолет: Минобороны и МЧС раскрыли подробности

Поиски, как уточняли в Министерстве обороны, осложняли низкая видимость под водой и илистые отложения, что замедляло работу водолазов и инженерных подразделений.

Уже 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа – майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича.

Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.

11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи – капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса.

В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета

Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.

12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа – капитана Амангелды Амана Нурлановича.

Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов.

Фото: пресс-служба МО РК

"Все трое являлись выпускниками Военного института Сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам".Пресс-служба МО РК

В ведомстве также подчеркнули, что поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются.

"Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета. Проводятся следственные действия для установления причин крушения".Пресс-служба МО РК

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Казахстана выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая помощь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
