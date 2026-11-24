Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Ерсайына Нагаспаева, назначенного решением правления АО "Самрук-Қазына" председателем правления компании, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Руководитель правительства отметил значительный опыт Ерсайына Нагаспаева в сфере промышленности, транспорта и государственного управления, в том числе его знание отрасли и многолетний опыт работы. В разные годы Ерсайын Нагаспаев работал в АО "НК "ҚТЖ", с февраля 2025 года возглавлял Министерство промышленности и строительства РК".

Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством "Қазақстан темір жолы".

В числе приоритетов названы дальнейшее наращивание транспортно-логистического потенциала, увеличение объемов транзитных перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры и повышение эффективности деятельности компании. Отдельно отмечена необходимость укрепления корпоративной дисциплины, усиления антикоррупционной работы и повышения персональной ответственности руководителей за принимаемые решения.

"В Послании "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" глава государства особо акцентировал внимание на продолжении работы по превращению Казахстана в ведущий транспортно-логистический хаб Евразии. В этом направлении проводится большая работа, и особая ответственность за ее результаты возлагается на "Қазақстан темір жолы" как ключевой транспортно-логистический актив страны. Это крупная компания с многотысячным коллективом и сложной системой управления. Необходимо навести порядок в кадровой работе, определить четкие задачи для каждого сотрудника. Те, кто не готов работать на благо государства, должны уйти. Уверен, что большинство работников – добросовестные и ответственные люди. При поддержке правительства, профильного министерства и фонда "Самрук-Қазына" все поставленные задачи вам по силам. Времени на раскачку нет, необходимо незамедлительно приступать к активной работе", – отметил Олжас Бектенов.

Отмечается, что сегодня в стране реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том числе до конца текущего года будут завершены проекты строительства железнодорожных участков Дарбаза – Мақтаарал, Мойынты – Қызылжар, а в следующем году необходимо завершить работы на участке Бақты – Аягөз.

Премьер подчеркнул, что их своевременный ввод в эксплуатацию имеет принципиальное значение для укрепления транзитных возможностей Казахстана.

Также была обозначена задача по дальнейшему развитию отечественного производства подвижного состава. С учетом сформированных в стране производственных кластеров по выпуску локомотивов и вагонов необходимо последовательно поддерживать отечественных товаропроизводителей.

Вместе с тем отмечена важность формирования полноценной мультимодальной системы грузоперевозок, развития морской транспортной инфраструктуры и эффективной организации деятельности грузовой авиакомпании АО "Alatau Air Cargo" совместно с инвестором.

"Подчеркнуто, что в направлении цифровизации транспортных процессов сохраняются дополнительные резервы. В этой связи новому руководству АО "НК "ҚТЖ" необходимо активизировать работу по внедрению цифровых решений и максимально использовать их потенциал для повышения эффективности деятельности компании". Пресс-служба правительства РК

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерсайына Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства, которую он занимал с 28 февраля 2025 года. Позднее решением правления АО "Самрук-Қазына" Нагаспаев назначен председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".

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С 20 июля 2026 года КТЖ возглавлял Елжас Отыншиев. А 12 ноября того же года в Комитете национальной безопасности сообщили о его задержании. Также был задержан председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов. 14 ноября с санкции следственного суда Жакупову и Отыншиеву была избрана мера пресечения в виде ареста.