В Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата

Фото: Zakon.kz

7 мая 2024 года в 9:00 на центральном кладбище города Алматы в преддверии 79-й годовщины Дня Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата, сообщает Zakon.kz.

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