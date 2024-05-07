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В Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50 Фото: Zakon.kz
7 мая 2024 года в 9:00 на центральном кладбище города Алматы в преддверии 79-й годовщины Дня Победы прошла церемония возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата, сообщает Zakon.kz.

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие ветеран ВОВ Илья Кудин, ветеран боевых действий Амангельды Тусеев, аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева, ветераны тыла, военнослужащие пограничных войск, Министерства обороны, управление по делам обороны Жетысуского района и руководители районных учреждений.

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 12:50

Фото: Zakon.kz

Аким района вручила Илье Григорьевичу Кудину поздравительные открытки от главы государства, акима города Алматы, министра обороны РК. Также были вручены памятные подарки.

5 мая 2024 года ветеранам ВОВ выплатили единовременную социальную помощь. Ветераны Казахстана получают самые высокие выплаты в СНГ.

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