Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.