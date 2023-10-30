В храмах Караганды отпели восьмерых горняков, погибших в шахте Костенко

Духовенство Карагандинской епархии поддерживает семьи погибших шахтеров. На сегодняшний день в храмах совершено отпевание восьми шахтеров, погибших при взрыве, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил секретарь Карагандинского епархиального управления протоиерей Димитрий Патрикеев:

"По благословению нашего владыки со вчерашнего дня во всех храмах нашей епархии ежедневно совершаются панихиды и оказывается всякая поддержка семьям погибших шахтеров".

При этом, по его словам, все отпевания и поминовения в храмах совершаются безвозмездно.

"На сегодняшний день в наших храмах было уже совершено отпевание восьми шахтеров и три выезда к семьям погибших", – отметил Димитрий Патрикеев.

Кроме того, представители карагандинского духовенства навещают семьи погибших горняков совместно с руководством города.

В день, когда произошло ЧП на шахте им. Костенко, архиепископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан обратился к родным и близким погибших и пострадавших:

"Разделяя с вами скорбь постигшей вас тяжелейшей утраты близких вашему сердцу людей, возношу молитвы Богу о упокоении их душ, прошу Создателя и о исцелении всех пострадавших. Молитвы о шахтерах сегодня звучат во всех храмах Карагандинской епархии Православной Церкви Казахстана, пусть Всемилостивый Господь упокоит души всех погибших, утешит скорбящие сердца всех родных и дарует силы и крепость перенести это тяжелое испытание".

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46.

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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.