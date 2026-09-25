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Политика

Токаеву поступают соболезнования от зарубежных лидеров после гибели военных на Каспии

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 21:03 Фото: akorda.kz
На имя президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с гибелью военнослужащих в ходе учений на Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2026 год рассказали в пресс-службе Акорды. По ее данным, в телеграммах высказывается твердая поддержка и солидарность с народом Казахстана в этот трудный час.

"Зарубежные лидеры, разделяя глубокую скорбь всех казахстанцев, передают искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Телеграммы поступили от президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Сербии Александра Вучича, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также руководителей ряда международных организаций.

Президент Казахстана выражает признательность за соболезнования и поддержку международного сообщества.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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