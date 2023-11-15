Никто не имеет права оскорблять и убивать женщин: депутаты требуют ужесточить наказание

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты Жулдыз Сулейменова подняла проблему слабой защиты женщин и детей от насилия и потребовала ужесточить наказание, и назначить ответственный госорган по борьбе с насилием в быту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, ужасная информация о подозреваемом в убийстве собственной жены ранее осужденном за коррупцию, а затем амнистированном экс-чиновнике, спровоцировала высокий резонанс в обществе. Но не прошло нескольких дней и общество узнало о еще более шокирующем случае об изнасиловании девушки полицейским в Талдыкоргане. Эти факты вновь возвращают общее внимание к острой проблеме бытового насилия.

Жулдыз Сулейменовой отметила, для того, чтобы женщины и дети были эффективно защищены от насилия, даже легкое насилие должно быть признано преступлением.

"В законодательстве необходимо ужесточать наказание любых насильников. Нельзя жалеть тех, кто подвергал насилию женщину и ребенка! Требуем, чтобы преступнику было дано суровое наказание! Настало время утвердить законодательно ответственный государственный орган по борьбе с насилием в быту". Жулдыз Сулейменова

Также она попросила утвердить государственную стратегию, согласно которой правительством будут приняты жесткие меры, направленные на обеспечение безопасности женщин, своевременную выплату алиментов разведенным женщинам.

Как оказалось, на сегодня существует концепция проекта закона, разработанного по инициативе депутатов, где предусмотрена профилактика и криминализация, но как уточнила Жулдыз Сулейменова, они до сих пор ждут заключение от кабмина.

"Главное в законопроекте то, что насилие признается уголовным делом, педофилов приговаривают к пожизненному заключению, ужесточают ответственность и наказание. Кроме того, в этом документе рассматриваются механизмы высокой ответственности общественных и госинститутов за защиту женщин и детей, и жесткого реагирования на ситуации домашнего насилия. Однако при вмешательстве определенных "заинтересованных" групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются. По разным причинам закон еще не вошел в Мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, сколько еще женщин снова сломают свою судьбу?!" Жулдыз Сулейменова

Она напомнила, что по предложению депутатов три года назад законодательство уже было дополнено рядом нескольких жестких норм. В том числе, в законы включены положения, согласно которым сейчас для составления протокола о фактах бытового насилия достаточно показаний свидетелей, соседей. Также была исключена возможность повторного примирения, и теперь у насильников нет возможности примириться с жертвой в суде.



"Но, как ни печально, эти изменения не останавливают охотников издеваться над женщинами в семье. Согласно исследованиям, в 2021 году только 40% случаев домашнего насилия достигли судимости. А многие из абьюзеров были помилованы и освобождены, и только 39 % из них находились под административным арестом от 2 часов до трех суток. Мы знаем, что пришло время услышать крик души женщин, которые не могут терпеть дальше домашнее насилие, жестокий патриархальный произвол, и принять решительные меры". Жулдыз Сулейменова

По ее мнению, чтобы положить конец насилию в семье в стране необходимо формировать культуру, основанную на ценностях уважения роли женщин, совершенствовать идеологию, усиливать ответственность, а главное ужесточать закон и осуществлять его качественное исполнение.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".