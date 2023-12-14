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Сенатор о вакцинации против кори: С родителями-отказниками никто не работает

Казахстан корь вакцинация Фото: freepik
Сенатор Бибигуль Жексенбай 14 декабря 2023 года выступила с депутатским запросом, затронув проблему вакцинации против кори. Она отметила, что в стране не ведутся работы с отказниками, ссылающимися на свои религиозные убеждения, сообщает Zakon.kz.

Депутат бьет тревогу – по уровню заболеваемости корью Казахстан превосходит Эфиопию, Пакистан, Конго и стоит в одном ряду с Йеменом и Индией. Бибигуль Жексенбай считает, что проблемы с вакцинацией в Казахстане возникли не в одночасье. По мнению экспертов, одна из главных причин заключается в том, что не все родители осознают важность проведения вакцинации.

"Нехватка медицинского персонала и оборудования в отдаленных и сельских населенных пунктах также затрудняет своевременную вакцинацию детей. Кроме того, в ряде регионов существуют проблемы, связанные с наличием вакцин и качеством услуг по вакцинации. Также не ведутся работы с отказниками, ссылающимися на свои религиозные убеждения. Есть много сомнений в достоверности отчетов по показателям вакцинации. Хотя мы гордимся тем, что Казахстан продвинулся вперед по цифровизации, но пока не ясно, почему данные о вакцинации все еще в бумажной тетради".Бибигуль Жексенбай

Депутат также подчеркнула низкий уровень охвата прививками некоторых социально-экономических групп и выразила сомнения в правильности предоставленных отчетов об уровне вакцинации. Сенатор возмутилась тем, что правительство годами пренебрегало решением этой проблемы, и озвучила ряд предложений, направленных на решение ситуации.

"Прежде всего, чтобы улучшить ситуацию, необходимо усилить информационную работу среди родителей о важности и безопасности вакцинации. Во-вторых, организовать специальные мобильные медицинские бригады, обеспечив беспрепятственный доступ к качественным вакцинам и медицинским услугам во всех регионах страны. В-третьих, важно усилить надзор за качеством вакцин и утилизацией просроченных препаратов".Бибигуль Жексенбай

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал данные о вспышке кори в мире. Казахстан оказался в тройке лидеров по числу заболевших.

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