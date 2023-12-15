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Мусин рассказал подробности об отправке казахстанского космонавта на МКС

Казахстан МКС Мусин Фото: rg.ru
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на пресс-конференции 15 декабря 2023 года рассказал подробности о планируемой отправке казахстанского космонавта на МКС, сообщает Zakon.kz.

Министерство совместно с научными институтами формирует перечень исследований в рамках шестой программы на МКС.

"После того, как будет выбрана научная программа, более точнее мы определим сроки и сможем сказать детали по отправке казахстанского космонавта на МКС. Мы не можем отправить космонавта для того, чтобы он просто там побыл. Для этого нужна соответствующая научная программа. Сейчас несколько научных программ ведется. Будет отбор этих научных программ, и будет выбираться под эту научную программу космонавт. Мы эту работу сейчас начинаем, я не могу сейчас сказать о каких-то конкретных сроках, потому что все зависит в том числе от бюджетного финансирования".Багдат Мусин

В NASA рассуждали о том, что ждет МКС через 10 лет. Глава NASA Билл Нельсон говорил, что всегда выступал за продление эксплуатации МКС до 2030 года и отмечал, что ей на смену придет "коммерческая станция, которая продолжит выполнение экспериментов на околоземной орбите".

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