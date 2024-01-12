Что сейчас происходит на шахте Костенко, где погибли люди

Директор шахты Костенко Андрей Бойко доложил об итогах проведенных на объекте проверок, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что руководство Qarmet Андрей Лаврентьев и Вадим Басин запретили возобновлять добычу в шахте до исключения любых возможных факторов повторения трагедии.

Фото: QARMET

Они заявили, что все необходимые средства для исполнения доступны для инженеров Угольного департамента.

Шахта им. Костенко была заложена 18 мая 1934 года.

Фото: QARMET

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные 46 человек погибли.

Итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко, на тот момент принадлежавшей "Арселор Миттал Темиртау", состоялось 9 декабря 2023 года. По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасности.

9 января 2024 года министр по ЧС Сырым Шарипханов назвал имена ответственных лиц, которых обвиняют в трагедии на шахте.