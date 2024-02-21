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Волонтеры ВКО призывают жителей помогать друг другу

Волонтёры ВКО призывают жителей помогать друг другу Фото: freepik
Суровые морозы, установившиеся в эти дни в Восточном Казахстане, объединили жителей региона.

Волонтеры помогают горожанам и призывают автолюбителей подвозить пешеходов, а владельцев общепита – угощать горячим чаем соотечественников.

"Каждый из нас способен на много-много добрых дел. Помните, сделанное добро вернется к вам и вашим близким!" – сказал руководитель областного фронт-офиса волонтеров Айдос Адильбеков.

Напомним, уже больше месяца на территории Восточного Казахстана активно проводится акция "Подари тепло". Десятки неравнодушных горожан вместе с волонтерами выходят на улицы, чтобы напоить горячим чаем и угостить свежей выпечкой сотрудников коммунальных служб, которые вне зависимости от погодных условий чистят снег и убирают наледь с тротуаров.

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