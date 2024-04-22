Забота о будущем – неделя "Жасыл аймақ" в Кокпектинском районе области Абай началась с посадки деревьев.

Кроме того, местные жители – молодежь, представители старшего поколения – помогли привести в порядок улицы, убрали и вывезли мусор.

Вместе с тем выполнен ремонт размытых паводком дорог. Так, в текущем ремонте автомобильной дороги районного значения между селами Кокпекты и Бигаш задействовано 13 единиц техники, 18 человек. На водоразделах использовано 160 тонн камня и 120 тонн песочно-гравийной смеси, проведены работы по выравниванию.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Акимат Кокпектинского района совместно с силами филиала ГЛПР "Семей орманы" в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" 22 апреля на спортивной площадке ветеранов войны в Афганистане в селе Кокпекты организовали посадку деревьев. В ней приняли участие ученики, жители района, члены районного совета ветеранов, депутаты районного маслихата, представители этнокультурных объединений.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Всего в ходе акции высажены около 300 саженцев, подготовлены специальные места для высадки будущих сеянцев.

Также произведена уборка улиц общей протяженностью 12 километров, окрашивание бордюров на улицах Абая, Кабанбай батыра, Абылай хана и Ұлы дала елі.

На улицах Саяхимова, М. Ауэзова и Иргизбая также организованы субботники, вывезено около 20 тонн мусора.