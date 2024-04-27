В СКО глава хозяйства и акимат помогли пострадавшей семье решить жилищный вопрос

Фото: акимат СКО

В селе Семиполатном Кызылжарского района дом Дмитрия и Татьяны Фазыловых не подлежит восстановлению после паводка, поэтому глава местного предприятия Ляззат Жакеева в рамках заключенного с акиматом меморандума приобрела дом для своего работника в данном селе и сейчас проводит ремонт.

"‎Мы жили на третьей улице в саманном доме. Я местная, всю жизнь здесь прожила, никогда не видела такой воды. Дом стоял на продаже, Ляззат Жакеева нам помогла его купить. Это работодатель мужа, он у нее работает. В доме, где я жила, упали стены"‎, – рассказала жительница села Семипалатного Татьяна Фазылова. Предпринимательница Ляззат Жакеева рассказала, что не могла со стороны наблюдать за горем, которое пришло в дома некоторых сельчан. Фото: акимат СКО "‎Я считаю, что в такую тяжелую минуту нельзя оставлять своих работников. Дмитрий Фазылов почти 7 лет работает у меня механизатором. Задействован в полеводстве и животноводстве. Мои рабочие помогали сельчанам вывозить мебель и скот. Новоднение нас всех сплотило"‎, – рассказала руководитель КХ "‎Ырысты"‎ Ляззат Жакеева. Фото: разрушенный дом, не подлежащий восстановлению/акимат СКО Во время паводка в селе Семипалатном затопило 12 домов. "‎11 числа у нас произошло подтопление. Люди получили по 100 МРП, оценка домов была проведена. Ждем вторую комиссию, она снова посмотрит дома на пригодность к проживанию. В рамках заключенного меморандума акиматом сельского округа совместно с главой КХ "‎Ырысты"‎ проведена работа по выкупу другого дома для семьи Фазыловых, т.к. их дом не подлежит для проживания. Семья воспитывает маленького ребенка"‎, – рассказал аким Рассветского сельского округа Абай Шайменов. Читайте также В горах ВКО загорелась трава на площади почти два гектара В Казахстане по-новому будут оказывать первую медицинскую помощь в акушерстве Акция "Жасыл аймақ": в Восточном Казахстане высадят 123 тысячи саженцев

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