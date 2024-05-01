Представители разных национальностей внесли свой вклад в озеленение области Абай

Сегодня ко Дню единства народа Казахстана проходит ряд мероприятий. Представители этнокультурных объединений Кокпектинского района собрались в парке Победы, чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и красоты природы, сообщает Zakon.kz.

Так, было высажено порядка 150 саженцев. Мероприятие прошло в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

​В акции также приняли участие школьники, жители района, члены районного совета ветеранов.

​На торжественном мероприятии выступил заместитель акима района Темиржанов Марат, выразив благодарность всем участникам акции за их преданность и усердие в содействии этому благородному действу.

Каждый участник акции, вкладывая свой труд и заботу в посадку саженцев, символически подтвердил свою готовность взять на себя ответственность за будущее своей страны и планеты в целом. Они будут следить за своим посаженным деревом и периодически поливать его.

Фото: акимат Абайской области

На мероприятие собрались люди разных национальностей. Например, Альфия Гусейнова – азербайджанка. Она родилась и выросла в селе Кокпекты. В настоящее время является многодетной матерью, работает учителем в Кокпектинской средней школе.

"Услышав о сегодняшней акции, я решила принять активное участие и внести свой вклад в процветание моего села. Сегодня у нас есть планы посадить свой саженец, а в следующем году полностью приехать со своей семьей", – говорит жительница района Альфия Гусейнова.

Фото: акимат Абайской области

Елена Вебер по национальности немка. Живет в селе уже несколько лет и приняла активное участие в акции, чтобы оставить свой след в развитии района.

"Сегодня в нашем районе проходит большое мероприятие. Как житель этого села, я тоже решила внести свой вклад в его процветание. В целом, хотелось бы, чтобы подобные акции проводились и в дальнейшем. Потому что мы все обязаны беречь природу", – говорит Елена Вебер.

​Всего в Кокпектинском районе проживает более 20 национальностей. По области имеется 49 этнокультурных объединений.