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Защитник Байжанова озвучил свою позицию на прениях

Защитник Байжанова озвучил свою позицию на прениях, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:58 Фото: YouTube/Верховный суд РК
3 мая 2024 года продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Защитник Бахытжана Байжанова Газиз Ынтыкбаев выступил в суде, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Газиз Ынтыкбаев отметил, что его подсудимый оказался в эпицентре трагических событий не по своей воле.

"Байжанов, можно сказать, стал заложником обстоятельств, которые развернулись вокруг него. Эти обстоятельства сделали его не только случайным участником, но и в некотором роде жертвой. Возможно, он заблуждался в условиях отсутствии информации. Он не мог знать, что было в голове у Бишимбаева в тот трагический день. Мы должны признать, что Байжанов оказался не в том месте и не в то время", – озвучил адвокат.

Он заявил, что с первых часов следствия и вплоть до суда Байжанов последовательно повторяет одно и то же. Его показания не меняются.

"В суде подробно проанализировали каждое действие моего подзащитного Байжанова. Он осознает и признает свою моральную ответственность, не отрицает, что мог сделать больше или поступить иначе в этой ситуации. Он жалеет, что не смог распознать критическое состояние, в котором находилась Салтанат. Он признает, что проявил невнимательность, и его ввело в заблуждение обычное поведение Бишимбаева", – дополнил Газиз Ынтыкбаев.

С его слов, для его подзащитного 9 ноября было обычным рабочим днем. Это подчеркивает, что он не знал о совершенном преступлении.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.

Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова в совершенном преступлении полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.

Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.

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