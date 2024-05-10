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"КазАвтоЖол" выступил с заявлением по ремонту дороги Атырау – Астрахань

Строительство автодороги &quot;Атырау-Астрахань&quot; будет завершено к концу 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 16:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Работы на участке автодороги "Атырау-Астрахань" начались в 2018 году. 10 мая 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" заявили Zakon.kz о сроках по окончанию строительства.

В компании уточнили, что на сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги. В настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км (от км 616 до км 833).

"Раньше путешествие по этому участку занимало примерно пять часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа. Планируется завершить проект к концу 2024 года".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также сказано, что в проекте задействовано около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.

"Одной из основных причин задержек в выполнении работ на данном проекте является нехватка инертного материала в этом регионе. Чтобы строить дороги, необходим щебень. Его доставка на объект осуществляется по железной дороге со станций Мугалжар и Бершугир, которые находятся более чем в 1000 км от проекта".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Ранее в Министерстве транспорта назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба.

Анастасия Московчук
Казавтожол Астрахань Атырау 2024 год Строительство дорог Автодороги Дороги
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