"КазАвтоЖол" выступил с заявлением по ремонту дороги Атырау – Астрахань

Работы на участке автодороги "Атырау-Астрахань" начались в 2018 году. 10 мая 2024 года в АО "НК "КазАвтоЖол" заявили Zakon.kz о сроках по окончанию строительства.

В компании уточнили, что на сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги. В настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км (от км 616 до км 833).

"Раньше путешествие по этому участку занимало примерно пять часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа. Планируется завершить проект к концу 2024 года". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также сказано, что в проекте задействовано около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.

"Одной из основных причин задержек в выполнении работ на данном проекте является нехватка инертного материала в этом регионе. Чтобы строить дороги, необходим щебень. Его доставка на объект осуществляется по железной дороге со станций Мугалжар и Бершугир, которые находятся более чем в 1000 км от проекта". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Ранее в Министерстве транспорта назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба.