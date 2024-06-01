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С кем еще встретился президент в Алматы

С кем еще встретился президент в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 14:32 Фото: akorda.kz
1 июня 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнар Нурланову, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент назвал сферу охраны здоровья матери и ребенка ключевым приоритетом нашего государства.

Он сказал, что перед отечественной системой здравоохранения стоят важные задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и детям, снижению материнской и детской смертности, раннему выявлению и профилактике инвалидности детей. Глава государства особо отметил необходимость укрепления инфраструктуры родильных домов, внедрения в их работу передовых стандартов и методик.

В свою очередь Гульнар Нурланова рассказала о деятельности Центра перинатологии и детской кардиохирургии, его достижениях и реализуемых проектах.

С кем еще встретился президент в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 14:32

Фото: akorda.kz

Она отметила, что центр является единственным учреждением в стране, где проводится полный цикл наблюдения пациентов с врожденными пороками сердца. Здесь ежегодно проводят 200 кардиохирургических операций. Количество родов в стенах учреждения достигает 9000, в том числе преждевременных – порядка 3700.

Президент также был проинформирован о начале внедрения революционного проекта фетальной хирургии. Данное направление медицинской помощи предусматривает проведение внутриутробных операций с целью коррекции врожденных пороков развития. Проект дает шанс родить здорового ребенка и обрести счастливое материнство.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах поддержки врачей, подчеркнув важность их труда для общества. Он напомнил, что в текущем году подписал закон, направленный на защиту интересов медицинских работников и повышение статуса врачебной деятельности. Кроме того, впервые учреждена государственная награда "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері".

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Гульнар Нурлановой и всем медикам в их благородной деятельности.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев в Алматы посетил Центр детской неотложной медицинской помощи, а также фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей.

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