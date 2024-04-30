Задержание Тургумбаева, электронные паспорта на авто, новый формат ЭЦП – главное за день

В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-главы Министерства внутренних дел Ерлана Тургумбаева. В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт и меняют формат электронной цифровой подписи. Обзор основных событий от Zakon.kz за 30 апреля 2024 года.

Задержание экс-главы МВД

В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-главы Министерства внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева. В ведомстве уточнили, что продолжают расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е. З.", – сказано в официальном сообщении.

Смерть школьницы

В средней школе в Карасайском районе Алматинской области 23 апреля умерла ученица четвертого класса. Во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Несмотря на усилия медицинских специалистов, школьница скончалась в машине скорой помощи.

Электронные паспорта на авто

В Казахстане утверждены правила введения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники. Подробнее с правилами оформления можно ознакомиться по ссылке.

862 млн похитили на урановом руднике Каратау

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО "НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров. Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Сроки за пропаганду терроризма

Комитет национальной безопасности (КНБ) завершил расследование уголовного дела в отношении семи граждан Казахстана и иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма. Следствием установлено, что осужденные распространяли в окружении идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю.

Вывоз миллиардов долларов

Казахстан занимает 11-е место в рейтинге из 148 стран по незаконному выводу капитала из страны. Об этом заявил депутат Султанбек Макежанов. По его словам, на данный момент суммы незаконно вывезенных из страны средств достигли гигантских размеров.

Новый формат ЭЦП

В Казахстане изменился формат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Это связано с тем, что сегодня, 30 апреля 2024 года, будет реализован переход на криптографический стандарт (на один ключ ЭЦП). Согласно изменениям, физическим и юридическим лицам будет выдаваться один ключ ЭЦП на алгоритме СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015 (ГОСТ 2015), который будет использоваться и для аутентификации, и для подписи.

Малые индустриальные зоны в Алматинской агломерации

Принято постановление правительства от 26 апреля 2024 года, которым вносятся изменения в Межрегиональную схему территориального развития Алматинской агломерации. В частности, в параграфе "СЭЗ "Парк инновационных технологий" меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур регионального и межрегионального значения" изложены в новой редакции.

Зачем Токаев принял делегацию из Сингапура

Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде 30 апреля принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном. Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.

Кроме того, Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии. Президент поздравил короля с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.

Также Токаев подписал распоряжение. Согласно нему, Аркен Хамитович Утенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Позднее у Токаева прошла еще одна встреча. Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова. В ходе встречи президент подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.

Налог на транспорт

В Казахстане налог на автомобильный транспорт планируют изменить. Об этом стало известно из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос сенаторов. Глава правительства отметил, что автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода, в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. По его словам, на сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются.

Изнасилование в кабинете

В ходе прений на суде по делу в отношении экс-главы полиции прокурор запросил 12 лет колонии для подсудимого Марата Куштыбаева, бывшего начальника полиции Талдыкоргана. Куштыбаева судят по ст. 120 ч. 2 п. 5 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей). Процесс проходил в закрытом режиме.

Новости мира и спорта

29 апреля сборная Узбекистана по футболу (U-23) завоевала путевку на Олимпийские игры – 2024. Одним из игроков этого состава стал защитник алматинского клуба "Кайрат" Иброхимхалил Юлдошев.

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти признан лучшим тренером апреля в Ла Лиге. Итальянский специалист обошел в этой гонке Мануэля Пеллегрини ("Бетис") и Кике Санчеса Флореса ("Севилья"). Тренер "Галактикос" провел прекрасный месяц, набрав девять очков из девяти возможных, что позволило его команде остаться лидером турнирной таблицы испанского чемпионата.

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Полузащитник немецкой футбольной команды "Герта" Аймен Баркока подвергся нападению в одном из берлинских ночных клубов. Игрок сборной Марокко получил несколько переломов.

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Ученые Института космических исследований предупредили, что в мае и июне солнечная активность достигнет пика. Это связано с естественными циклами, которые приводят к увеличению числа солнечных вспышек и, как следствие, магнитных бурь. Геомагнитные возмущения могут серьезно повлиять на здоровье чувствительных к изменениям погоды людей.

В Индонезии извергается опасный вулкан: столб пепла поднялся на 19 километров. Это уже второе крупное извержение вулкана в апреле.